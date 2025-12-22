Россиянам посоветовали обращаться к врачу при нарушении зрения после гриппа
При нарушении зрения после перенесенного гриппа стоит обязательно обратиться к врачу. Так считает эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Напомним, ранее стало известно, что россияне, переболевшие гриппом А, пожаловались на падение зрения.
«Это может быть нечеткость зрения, трудности в фокусировке, усталость глаз, боль в глазных яблоках или в области глаз. Интенсивное покраснение, кровоизлияние под конъюнктиву и более тяжелые нарушения», — уточнил Крючков в разговоре с «Известиями».
По его словам, человек может ощущать выпадение полей зрения или резкое падение его остроты, двоение в глазах, трудность фокусировки. Кроме того, при поражении сетчатки глаза предметы могут менять свою форму и приобретать изгибы, которых на самом деле нет.
При появлении подобных нарушений зрения Крючков посоветовал немедленно обратиться к врачу, поскольку своевременная медицинская помощь снизит вероятность серьезных последствий.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT предупредила, что вирус гриппа поражает не только дыхательную систему, но и воздействует на весь организм в целом.
«Вирус гриппа способен вызывать воспаление слизистых оболочек, в том числе глаз. Возникает вирусный конъюнктивит: покраснение глаз, слезотечение, жжение, светобоязнь. Кроме того, из-за высокой температуры, обезвоживания и спазма сосудов ухудшается кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва», — уточнила эксперт.
Она добавила, что в большинстве случаев ухудшение зрения при гриппе является временным.