Россиянам посоветовали обращаться к врачу при нарушении зрения после гриппа

22 декабря 2025, 16:05

Иммунолог Крючков: при нарушении зрения после гриппа важно обратиться к врачу

Фото: iStock/Pheelings Media

При нарушении зрения после перенесенного гриппа стоит обязательно обратиться к врачу. Так считает эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.





Напомним, ранее стало известно, что россияне, переболевшие гриппом А, пожаловались на падение зрения.





«Это может быть нечеткость зрения, трудности в фокусировке, усталость глаз, боль в глазных яблоках или в области глаз. Интенсивное покраснение, кровоизлияние под конъюнктиву и более тяжелые нарушения», — уточнил Крючков в разговоре с «Известиями».

«Вирус гриппа способен вызывать воспаление слизистых оболочек, в том числе глаз. Возникает вирусный конъюнктивит: покраснение глаз, слезотечение, жжение, светобоязнь. Кроме того, из-за высокой температуры, обезвоживания и спазма сосудов ухудшается кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва», — уточнила эксперт.