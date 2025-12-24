В Подмосковье за год проверили более 48 000 проб воды
В 2025 году в Подмосковье усилили контроль качества воды и стоков. Специалисты Мособлводоканала за год взяли и проверили 48 385 проб питьевой и сточной воды. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Сотрудники провели 34 423 анализа питьевой воды. Пробы отобрали на водозаборах, в хранилищах подготовленной воды, на станциях водоподготовки и на вводах в многоквартирные дома. Ещё 13 962 пробы — сточные воды. Образцы взяли на очистных сооружениях, в камерах приёма стоков, ёмкостях биологической очистки и в местах сброса очищенной воды в реки.
Специалисты проводят забор проб регулярно — ежемесячно или еженедельно, в зависимости от участка водопроводной или канализационной системы. Воду проверяют на наличие патогенных микроорганизмов, а также на содержание тяжёлых металлов, солей, органических примесей и других потенциально опасных веществ.
Контроль охватывает весь путь воды — от забора из природных источников до подачи жителям многоквартирных домов, в социальные учреждения и на предприятия. Все исследования проходят по требованиям Роспотребнадзора, что подтверждает их точность и объективность.
