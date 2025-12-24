В Подмосковье за год проверили более 48 000 проб воды

24 декабря 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2025 году в Подмосковье усилили контроль качества воды и стоков. Специалисты Мособлводоканала за год взяли и проверили 48 385 проб питьевой и сточной воды. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.