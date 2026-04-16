На 17 дорогах в Подмосковье отремонтировали освещение

Работу наружного освещения восстановили за неделю на 17 региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Ремонт провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте свет починили на улице Профсоюзная в Егорьевске, на улице 43-й Армии и проспекте Ленина в Подольске, на улице Пушкина в Луховицах, на Полевой улице во Фрязине, а также на улицах Дугина, Чкалова и Гагарина и в Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.