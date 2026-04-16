На 17 дорогах в Подмосковье отремонтировали освещение
Работу наружного освещения восстановили за неделю на 17 региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ремонт провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте свет починили на улице Профсоюзная в Егорьевске, на улице 43-й Армии и проспекте Ленина в Подольске, на улице Пушкина в Луховицах, на Полевой улице во Фрязине, а также на улицах Дугина, Чкалова и Гагарина и в Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение наладили на дорогах в деревнях Ратмирово, Субботино и Щельпино округа Воскресенск, деревне Большие Жеребцы округа Щёлково, деревне Лешково под Истрой и в селе Бутово, деревне Панкратовская и на улице 1 Мая в деревне Михали под Егорьевском.