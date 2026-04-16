В полуфинал «Лидеров России» вышли более 200 управленцев из Подмосковья

16 апреля 2026, 12:21

203 представителя Московской области участвуют в полуфинальных испытаниях нового сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Всего в полуфинал вышли 3 595 человек из 89 российских регионов. Они соревнуются в составе 719 команд. Конкурс проходит в онлайн-формате.





«Работа команды состоит в совместном решении задач, характерных для руководителей на разных управленческих позициях. Задания создавались таким образом, чтобы они моделировали реальные жизненные ситуации, учитывали ограниченность ресурсов и времени, современные вызовы, а также включали новые обстоятельства и изменяющиеся условия», — рассказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.