В России зафиксирована первая недельная дефляция с начала 2025 года
Согласно данным Росстата, в России за период с 15 по 21 июня 2025 года впервые за долгое время была зафиксирована недельная дефляция, составившая 0,05 процента. Это произошло на фоне роста цен на 0,02 процента на предыдущей неделе. С начала июня цены в стране увеличились на 0,76 процента, а с начала года — на 4,56 процента. Об этом пишет РИА Новости.
Анализ цен показывает, что в течение отчетной недели наблюдалось подорожание ряда продуктов. Вермишель подорожала на 0,6 процента, свинина, овощные консервы для детского питания и печенье — на 0,4 процента. Баранина и макароны увеличились в цене на 0,3 процента, а говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб и обеды в заведениях общепита — на 0,2 процента. Колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб подорожали на 0,1 процента.
В то же время ряд овощей и фруктов значительно подешевел. Свекла упала в цене на 9,2 процента, капуста — на 8,3 процента, картофель — на 7,3 процента, а огурцы — на 6,8 процента. Также наблюдается снижение цен на морковь (минус 4,7 процента), репчатый лук (минус 3,1 процента) и помидоры (минус 2,2 процента). Стоимость бананов снизилась на 1,7 процента. Дополнительно яйца подешевели на один процент, рис — на 0,3 процента, а сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко и другие продукты — на 0,2 процента.
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