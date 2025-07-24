В России зафиксирована первая недельная дефляция с начала 2025 года

24 июля 2025, 08:52

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Согласно данным Росстата, в России за период с 15 по 21 июня 2025 года впервые за долгое время была зафиксирована недельная дефляция, составившая 0,05 процента. Это произошло на фоне роста цен на 0,02 процента на предыдущей неделе. С начала июня цены в стране увеличились на 0,76 процента, а с начала года — на 4,56 процента. Об этом пишет РИА Новости.