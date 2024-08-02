В России захотели обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет во время учеба

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Депутаты от фракции ЛДПР хотят обязать родителей содержать своих детей до 23 лет, пока те учатся по очной форме. Соответствующий законопроект они внесли в палату представителей, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, если родители не смогут договориться об уплате алиментов, суд установит их в определенной денежной сумме. Если родители не в состоянии заботиться о ребенке, они могут обратиться за помощью к своим братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Право на получение алиментов прекращается по окончании обучения, отчислении или достижении 23 лет.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, пояснил, что ребенку трудно жить и учиться на стипендию и что родители несут ответственность до тех пор, пока ребенок не станет самостоятельным и не начнет зарабатывать деньги.
Ранее в России ввели запрет на продажу энергетических напитков детям. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, пояснил, что ребенку трудно жить и учиться на стипендию и что родители несут ответственность до тех пор, пока ребенок не станет самостоятельным и не начнет зарабатывать деньги.
«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — отметил парламентарий.
Ранее в России ввели запрет на продажу энергетических напитков детям. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в третьем и окончательном чтении.
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Александр Климов