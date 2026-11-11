В России заметно вырос спрос на протеиновые продукты

11 ноября 2026, 13:07

Аналитик Трифонов: рынок протеиновых продуктов в РФ активно развивается

Фото: iStock/Gingagi

Россияне стали рекордно чаще покупать продукты с повышенным содержанием белка. Особенно стремительно вырос спрос на протеиновые молочные коктейли: за девять месяцев их продажи увеличились более чем в 64 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании NTech.





Исследование охватило продажи в розничных сетях всех форматов, включая онлайн-магазины, за январь – сентябрь 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Помимо молочных коктейлей, заметно увеличилась реализация других продуктов с высоким содержанием белка. Продажи рассыпчатого творога выросли в 3,4 раза и достигли 724 млн рублей, мягкого творога — втрое. Спрос на йогурты увеличился на 76%, конфеты и шоколад без сахара — на 74%, молочные пудинги — на 62%, а молочные напитки — на 53%.



Особенно впечатляющую динамику показали протеиновые молочные коктейли, производство которых запустили в 2025 году. За девять месяцев 2026-го их продажи в денежном выражении увеличились в 64,4 раза и составили 6,5 млрд рублей.



В целом реализация протеиновой продукции во всех категориях выросла на 63%, достигнув 37,6 млрд рублей. Наиболее заметный прирост зафиксировали в сегменте молочных продуктов: продажи здесь увеличились на 130%, до 23,7 млрд рублей.



Сооснователь аналитической компании NTech Дмитрий Трифонов объяснил «Известиям», что рынок продуктов с повышенным содержанием белка пока находится на этапе формирования. По его словам, основными факторами роста становятся появление новых товаров и расширение ассортимента за счет необычных категорий продукции, а не только повышение интереса потребителей к здоровому образу жизни.





«Категория только формируется, поэтому сейчас основным драйвером роста выступают интересные новинки и появление протеиновых продуктов в необычных категориях, а не столько усиление интереса к ЗОЖ. По нашей оценке, по итогам 2026 года объем продаж только по этим трем категориям продуктов с высоким содержанием белка превысит 50 млрд рублей», — пояснил Трифонов.