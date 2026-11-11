Нейробиолог объяснил, зачем повторять выученное и высыпаться
Когнитивный нейробиолог, директор Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ Юрий Штыров рассказал, как мозг сохраняет новые сведения. По его словам, для укрепления памяти важны повторения и ночной сон.
В беседе с «Газетой.Ru» ученый пояснил, что запоминание проходит как минимум два этапа. Сначала мозг быстро кодирует информацию, затем постепенно закрепляет ее. Если человек не возвращается к изученному, связи между нейронами со временем ослабевают.
Штыров привел в пример освоение новых слов. Когда ребенок видит цветок, слышит его название и произносит его вслед за матерью, в работу включаются разные участки мозга. Они отвечают за зрение, слух и речь.
Одновременная активность нервных клеток помогает им сформировать связи. Так возникает сеть, которая представляет конкретное слово в мозге. Этот механизм ассоциативного научения ученые называют правилом Хебба.
Особенно важно повторять материал в начале обучения, пока связи еще формируются. Штыров сравнил работу нейронных контуров с мышцами: без регулярной активности они постепенно слабеют.
Ученый рекомендует возвращаться к изученному через промежутки времени. При этом он назвал условными конкретные интервалы, например пять минут, час или сутки. Их продолжительность зависит от разных факторов, в том числе от характера информации.
Важную роль в закреплении знаний играет ночной сон. По словам нейробиолога, после отдыха человек может лучше справляться с навыком, который накануне давался ему с трудом, или легче вспоминать прочитанное перед сном.
Исследователи уже обнаружили нейрофизиологические признаки укрепления памяти во время сна. Изучение этого процесса продолжается в центре НИУ ВШЭ, добавил Штыров.
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