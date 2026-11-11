Нейробиолог объяснил, зачем повторять выученное и высыпаться

11 ноября 2026, 11:58

Нейробиолог Штыров: память «дозревает» во сне, но слабеет без подкрепления

Фото: iStock/dani3315

Когнитивный нейробиолог, директор Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ Юрий Штыров рассказал, как мозг сохраняет новые сведения. По его словам, для укрепления памяти важны повторения и ночной сон.