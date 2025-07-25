В России заочно арестовали политолога Екатерину Шульман*
Мещанский районный суд Москвы арестовал политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Шульман* заочно арестована судом на два месяца по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Мера пресечения начнет работать с момента задержания политолога на территории России либо экстрадиции в Россию. На данный момент Шульман* объявлена в розыск.
Екатерина* была внесена в список иноагентов в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста РФ, но Замоскворецкий суд Москвы отказал ей. Известно, что Шульман* неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Помимо этого, политолог является сотрудником нежелательного для России Берлинского центра Карнеги.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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