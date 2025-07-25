В России заочно арестовали политолога Екатерину Шульман*

25 июля 2025, 12:25

Шульман* вменяют нарушение порядка деятельности иноагента

Фото: Istock/Michał Chodyra

Мещанский районный суд Москвы арестовал политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.