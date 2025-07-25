Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

25 июля 2025, 12:24

Зеленский сообщил о продвижении в переговорах по вопросу о встрече с Путиным

Фото: Istock/3dmitry

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что появилось продвижение к встрече с президентом России. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.





23 июля в Стамбуле делегации России и Украины обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и лидера Киева Владимира Зеленского. По словам Зеленского, «движение в направлении к какому-то формату встречи» появилось благодаря тому, что в ходе переговоров стороны начали обсуждать данный вопрос напрямую.

«Мы всегда открыто поднимаем вопрос о встрече на уровне лидеров. И теперь они сами начали говорить об этом в ходе общения с нами. Это уже можно считать шагом в сторону возможного формата такой встречи», — сообщил лидер киевского режима.