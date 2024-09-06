Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Еврокомиссия выделила Киеву €40 млн на восстановление энергетики

Еврокомиссия выделила Киеву €40 млн на восстановление энергетики

06 сентября 2024, 13:04
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш в размере 40 миллионов евро. Эти деньги предназначены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.


Об этом 6 сентября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее в одном из первых публичных выступлений после переизбрания на новый срок она заявила, что прекращение сотрудничества ЕС и России в сфере энергоносителей пошло на пользу союзу. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобные заявления свидетельствуют о том, что Брюссель уже не скрывает ангажированность заокеанскими «кукловодами».

Ранее спикер российского МИД отмечала, что рекомендация Евросоюза Киеву запретить транзит российской нефти полностью отвечает интересам США. Очевидно, что Штатам нужна полная зависимость Европы от американских энергоресурсов.

Читайте также:

Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей

В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

В Польше признали, что энергосистема Украины полностью уничтожена
#сша
#мид
#мария захарова
#ес
#ек
#рф
Глава СПЧ Фадеев: РФ должна быть открыта для мигрантов, но с жёсткими правилами
06 сентября 2024, 14:18

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия может быть ещё более открытой для мигрантов. Однако правила их пребывания в стране должны быть достаточно жёсткими.
Такое мнение высказал советник президента, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, в настоящее время Россия не может в должной мере справиться с потоком мигрантов, которые наводняют страну, прибывая из республик бывшего СССР. В результате разного рода проблемы, в том числе и криминальные, возникают на постоянной основе.

«С одной стороны, наша страна должна быть открыта, как земля обетованная. С другой стороны, должны действовать жёсткие правила для мигрантов, чтобы мы сохраняли свою идентичность, оставались самими собой», — сказал Фадеев.

По мнению главы СПЧ, именно в отсутствии такого жёсткого регламента кроется причина многих существующих проблем в области миграции. Он также признал, что разработка таких правил — задача на будущее, а пока страна к ней даже не подступается.

Читайте также:

Медведев предложил запретить работающим сезонно мигрантам привозить семьи

«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах

В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
#россия
#земля
#спч
#будущее
#ссср
#правила
#разработка
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии
Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии и отправляется на СВО
06 сентября 2024, 14:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
новость дополняется...
#игорь стрелков
#колония
#сво
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал несерьезным призыв Тайваня забрать земли России в пользу Китая
Песков: В Кремле не видели заявление Тайваня забрать у России Дальний Восток
06 сентября 2024, 13:54

Фото: Сайт Кремля

В Кремле не восприняли всерьез предложения Тайваня отобрать российские земли в пользу Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября.
В правительстве РФ не видели заявление президента Тайваня Лай Циндэ, который призвал Китай отобрать у России Дальний Восток.
«Нет, мы таких заявлений не видели. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее Лай Циндэ заявил, что раз Китай считает Тайвань частью своей территории, то пусть заберет и российский Дальний Восток, который империя Цин передала Российский Империи по Айгунскому договору в 1858 году.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это заявление оскорбительным и указал на ощущение безнаказанности тайванских властей.

Читайте также:

Британский политик Кертен назвал троллингом слова Путина о поддержке Харрис

Власти Японии направили протест Белоруссии

Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США
#китай
#заявление
#новости
#рф
#правительство
#политика
#дальний восток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сикорский в первой беседе с новым украинским коллегой поднял вопросы истории
Главы МИД Польши и Украины при первой беседе обсудили исторические разногласия
06 сентября 2024, 13:27

Фото: iStock/Berezko

Глава МИД Польши Радослав Сикорский при первом же разговоре с новым украинским коллегой Андреем Сибигой поднял вопросы исторических разногласий. Об этом говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Сикорский поздравил Сибигу с вступление в новую должность. Также они обсудили ситуацию на украинско-российском фронте и возможные пути решения исторических проблем в отношениях между Польшей и Украиной.

В польском ведомстве подчеркнули, что беседа полностью осуществлялась на польском языке.

В конце августа экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в польском городе Ольштын пообещал, что страна не будет создавать препятствий для Варшавы в вопросе проведения эксгумации тел жертв Волынской резни. При этом Кулеба попросил, чтобы и Польша чтила украинцев, а вопросы истории предложил оставить для историков.

В ответ на слова Кулебы польский депутат Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз пока не будет получено согласие на эксгумацию тел жертв Волынской резни.

Читайте также:

Польша оказалась в восторге от отставки Кулебы

«Взяли в заложники»: в Раде заявили, что Кулеба не планировал покидать свой пост

Зеленский назвал настоящую причину отставки Кулебы
#польша
#украина
#мид
#история
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии России
06 сентября 2024, 13:16

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии России. Об этом он заявил на заседании контактной группы по военному содействию Украине в Германии, пишет агентство Reuters.
Глава государства, пытаясь выпросить у союзников новое вооружение, заявил, что Украина нуждается в дальнобойных средствах не только на своей территории, но и на территории России.

Днём ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что применение украинскими войсками дальнобойных средств поражения будет иметь невысокую стратегическую ценность и не позволит затронуть военные аэродромы на территории России.

Читайте также:

Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16

Зеленский прилетел в Германию и обратился к Западу с дерзким требованием

Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов
#владимир зеленский
#украина
#россия
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые активные пользователи ДЭГ в Московской области
06 сентября 2024, 12:58

Фото: iStock/Pinkypills

Активными пользователи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Московской области стали люди старшего поколения, такую особенность отметил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Когда ДЭГ только вводилась, мы ожидали, что такая форма голосования будет наиболее востребована среди молодых избирателей, привыкших к гаджетам. Но оказалось, что эта форма удобна и избирателям в возрасте от 60 лет и старше. Причем это не только люди с ограниченными возможностями по здоровью, это и простые пенсионеры», — сказал Руслан Фурс.
Своими предположениями о том, почему так происходит, поделилась председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

«Молодые люди динамичнее, им интереснее сходить на избирательный участок. Это тоже некоторый экспириенс и событие. А пожилым удобнее проголосовать дистанционно. И люди старшего возраста достаточно ответственно понимают свою роль в выборах и развитии будущего в Московской области», — сказала Мария Большакова.
Отмечается, что на выборах в муниципальные Советы депутатов, которые проходят сейчас в 28 округах Московской области, было подано около 210 тысяч заявлений на ДЭГ, что составляет 8,23% от общего числа избирателей. Больше всего заявлений подали жители Мытищ, Одинцовского и Орехово-Зуевского округов.

Ранее сообщалось, что голосование будет проводиться три дня: 6, 7 и 8 сентября.

Читайте также:

Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах

В Подмосковье открылись избирательные участки в 28 округах

На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей
#единый день голосования
#выборы
#руслан фурс
#мособлизбирком
#дэг
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава «Росатома» Лихачёв проводит переговоры с главой МАГАТЭ Гросси
Главы «Росатома» и МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде
06 сентября 2024, 12:54

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Калининграде начались переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча проводится в закрытом для прессы режиме.

Ранее Лихачёв сообщал, что собирается обсудить с коллегой из МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергавшимся атакам со стороны украинских войск.

Напомним, что последний раз Лихачёв и Гросси проводили очную встречу в конце мая этого года также в Калининграде.

Также в среду сообщалось, что делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По итогам Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на объекте продолжает оставаться нестабильной из-за продолжающихся боевых действий.

Читайте также:

«Росатом» рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС

Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о поддержке Украины
#магатэ
#переговоры
#энергетика
#калининград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах
06 сентября 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Единый день голосования стартовал в Подмосковье, в течение трёх дней — 6, 7 и 8 сентября — жители 28 округов региона будут выбирать членов муниципальных Советов депутатов. Об обеспечении безопасности на выборах рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Сегодня в 8 утра в Московской области были готовы и открылись все 1608 избирательных участков, участвующих в Едином дне голосования. В 25 округах Подмосковья пройдут основные выборы, а в трёх — дополнительные выборы. Обеспечивать безопасность на выборах нам помогают сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, а также народные дружинники. А у входов в участковые избирательные комиссии будут дежурить машины ГАИ», — сказал Руслан Фурс.
Он добавил, что все избирательные участки оборудованы видеорегистраторами и переносными металлодетекторами, а на 75% участков дополнительно установлены стационарные рамки металлодетекторов.

Кроме того, на случай различных нештатных ситуаций — отключений электричества, звонков о минировании и пр. — подготовлено 70 передвижных пунктов для голосования.

Читайте также:

В Воскресенске открылось 83 избирательных участка

На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей

В Подмосковье открылись избирательные участки в 28 округах
#руслан фурс
#выборы
#единый день голосования
#голосование
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три тысячи человек проголосовали в Москве при помощи бумажных бюллетеней
06 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/nemchinowa

Около трёх тысяч человек приняли участие в бумажном голосовании на выборах депутатов в Москве. Об этом Общественный штаб по наблюдению за выборам в столице написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности проголосовали уже более 600 тысяч москвичей. Из них 20,5 тысяч проголосовали с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Также было выдано порядка порядка трёх тысяч бумажных бюллетеней.

В штабе подчеркнули, что голосование продолжается в штатном режиме.

Выборы в Москве стартовали в Единый день голосования 6 сентября и продолжатся до 8 сентября. За эти три дня москвичи выберут депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также смогут принять участие в голосовании за муниципальных депутатов.

Также во время трёхдневных выборов можно досрочно выбрать представителей Совета депутатов муниципального округа Куркино.

Читайте также:

Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах России

На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей

Единороссы подготовили почти 1,8 тыс. наблюдателей к выборам в Подмосковье
#выборы
#москва
#единый день голосования
#голосование
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф