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Еврокомиссия выделила Украине очередной транш в размере 40 миллионов евро. Эти деньги предназначены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом 6 сентября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее в одном из первых публичных выступлений после переизбрания на новый срок она заявила, что прекращение сотрудничества ЕС и России в сфере энергоносителей пошло на пользу союзу. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобные заявления свидетельствуют о том, что Брюссель уже не скрывает ангажированность заокеанскими «кукловодами».
Ранее спикер российского МИД отмечала, что рекомендация Евросоюза Киеву запретить транзит российской нефти полностью отвечает интересам США. Очевидно, что Штатам нужна полная зависимость Европы от американских энергоресурсов.
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