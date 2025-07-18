Для детей из летнего лагеря в Ленинском округе провели урок по ПДД
Занятие, посвящённое безопасности дорожного движения, провели сотрудники полиции в одном из оздоровительных лагерей в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Ребятам рассказали, какие правила движения регулируют поездки на самокатах и велосипедах.
«Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила о необходимости использовать защитную экипировку, включая световозвращатели, а также предупредила о различных «дорожных ловушках» как для водителей, так и для пешеходов», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе занятия сотрудники полиции подняли тему о вовлечении несовершеннолетних в мошеннические схемы и распространение наркотиков. Ребятам объяснили, как действуют преступники, и напомнили, с какого возраста наступает уголовная ответственность.
В завершении встречи кинолог продемонстрировала работу служебной собаки по поиску человека по запаху.