С 18 июля штрафы для водителей за ряд нарушений ПДД подскочат в 15-20 раз
С 18 июля штраф за уклонение от остановки по требованию ДПС вырастет до 10 тысяч
Штраф за невыполнение требования об остановке транспортного средства вырастет до 10 тысяч рублей с 18 июля. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» и эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Петр Шкуматов.
Шкуматов пояснил, что резкое увеличение штрафа (с прежних 500-800 рублей до новых 7-10 тысяч) направлено на борьбу с водителями в нетрезвом состоянии.
«Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулём находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками», — отметил он.
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Такие нарушители сознательно игнорировали требования остановиться, выбирая заплатить потом довольно маленький штраф вместо риска «попасться» и лишиться прав на 1.5-2 года, а также выплатить 45 тысяч рублей за пьяную езду.
Эксперт подчеркнул, что подобное поведение провоцирует погони, ДТП и создает системную угрозу безопасности.
Новая мера станет частью общей реформы КоАП РФ. Шкуматов отметил, что для законопослушных водителей изменение останется незамеченным, но создаст важный превентивный эффект в целом.