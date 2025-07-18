С 18 июля штрафы для водителей за ряд нарушений ПДД подскочат в 15-20 раз

18 июля 2025, 05:26

С 18 июля штраф за уклонение от остановки по требованию ДПС вырастет до 10 тысяч

Фото: iStock/z1b

Штраф за невыполнение требования об остановке транспортного средства вырастет до 10 тысяч рублей с 18 июля. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» и эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Петр Шкуматов.





Шкуматов пояснил, что резкое увеличение штрафа (с прежних 500-800 рублей до новых 7-10 тысяч) направлено на борьбу с водителями в нетрезвом состоянии.





«Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулём находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками», — отметил он.