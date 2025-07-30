Садистский секс, вандализм и убийства животных: политолог раскрыл жуткие подробности о движении сатанистов*

30 июля 2025, 16:54

Политолог Вадим Шиллер: движение сатанистов* в России включает разные течения

Фото: istockphoto / charafeddine

Верховный суд РФ признал «международное движение сатанистов»* экстремистским, запретив его деятельность на территории страны. Теперь под запрет попадает не только поклонение дьяволу, но и распространение соответствующей символики и литературы. Интернет-журнал Сибдепо рассказал о деятельности сатанистов* в Кузбассе.





Инициатива о запрете обсуждалась с прошлого года, на фоне громкого дела в Ленинградской области, где группа дьяволопоклонников обвинялась в ритуальных убийствах. По данным религиоведов, за последние 30 лет в России сатанистам* приписывают около 300 подобных преступлений, включая нападения на детей, осквернение могил, вандализм и убийства животных.



По словам историка и политолога Вадима Шиллера, движение сатанистов* в России включает разные течения — от фанатиков, совершающих преступления, до «клубных» молодёжных групп. В Кузбассе, в частности, в 2010-х существовал гот-клуб, члены которого (преимущественно девушки) увлекались идеями сатанизма*, самоповреждением и ритуалами. Хотя до убийств дело не доходило, фиксировались случаи вандализма на кладбищах и привлечение к административной ответственности.





«В этой среде ритуальных убийств не практиковалось, но фиксировались отдельные акты вандализма на кладбищах, куда представители этой субкультуры ходили с завидным постоянством для того, чтобы фотографироваться на фоне памятников и осквернять могилы. Несколько участников этого объединения привлекались к административной ответственности по статье 20.3 КоАП за публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики», — подчеркнул Вадим Шиллер.

