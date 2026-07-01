Российским водителям рассказали о новом законе, который вступает в силу с 1 июля

01 июля 2026, 12:50

Депутат Чаплин: двойное наказание для водителей отменят с 1 июля 2026 года

Фото: Istock/SaevichMikalai

С 1 июля 2026 года для водителей отменят практику двойного наказания за одно нарушение. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.





В беседе с NEWS.ru политик напомнил, что ранее существовала возможность применять к водителю два вида ответственности одновременно — например, штраф и лишение прав за один эпизод.

«Это создавало правовую неопределённость и избыточное давление на водителей. Теперь таких ситуаций не будет. Это важное изменение, которое делает систему наказаний более справедливой. Это соответствует принципу правовой определённости», — пояснил Чаплин.