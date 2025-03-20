В Долгопрудном запустили светофор с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба ООО «Аркона»
В городе Долгопрудном на пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка начал работу светофор SMARTLIGHT с использованием искусственного интеллекта. Система будет адаптивно управлять дорожным движением, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Для повышения безопасности пешеходов мы ищем эффективные решения. Поэтому специалисты Мосавтодора решили провести эксперимент. Был выбран перекрёсток у школы №1, МФТИ и студгородка с интенсивным движением пешеходов, где обустроили умный светофор», – рассказали в ведомстве.Объект введён в режим обучения. По завершении всех работ встроенные камеры и датчики в режиме реального времени будут фиксировать и анализировать поток автомобилей и пешеходов. Если автомобильный трафик интенсивный, светофор дольше удерживает зелёный сигнал, улучшая пропускную способность. При снижении потока система сокращает время зелёного, чтобы уменьшить длительность ожидания. Если людей нет, пешеходная фаза исключается. Это сокращает ненужные остановки транспорта.
Дополнительно светофор оснастили адаптивной подсветкой, которая включается в тёмное время суток. Во время зелёного сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, при красном – тротуар.
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Лора Луганская