В России запускается регистр пациентов с отдельными заболеваниями
Единый государственный регистр пациентов с отдельными категориями заболеваний запускается в России с 1 марта, в него в том числе войдут данные о беременных. Об этом пишет ТАСС.
В систему будут включены сведения о пациентах с онкологическими и сердечно-сосудистыми недугами, сахарным диабетом, психическими расстройствами, заболеваниями печени и легких, а также данные о беременности, родах и послеродовом уходе.
Предполагается, что создание такой системы улучшит маршрутизацию пациентов, облегчит контроль за сроками диагностики, проведения обследований и назначения терапии. Кроме того, это должно способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для населения.
Система функционирует в электронном формате. Личные данные пациентов надежно защищены.
