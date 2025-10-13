В России запускают конкурс патриотического медиаконтента
Конкурс на лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе» запускают в России в рамках проекта «Бессмертный полк: память вне времени». Об этом сообщает пресс-служба движения «Бессмертный полк России».
На конкурс принимаются все опубликованные в СМИ и блогах материалы, посвящённые Великой Отечественной войне, а также специальной военной операции.
«Участие в конкурсе могут принять зарегистрированные средства массовой информации, корпоративные ресурсы, а также индивидуальные авторы, которые публикуют материалы в социальных сетях», — говорится в сообщении.Конференция, посвящённая конкурсу, состоится 14 октября. На ней расскажут о требованиях к заявкам, порядке проведения мероприятия, оценке материалов и пр. Посмотреть конференцию можно будет в онлайн-режиме по ссылке. Кроме того, 14 октября заработает сайт конкурса.