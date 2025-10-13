В России запускают конкурс патриотического медиаконтента

13 октября 2025, 16:23

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina

Конкурс на лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе» запускают в России в рамках проекта «Бессмертный полк: память вне времени». Об этом сообщает пресс-служба движения «Бессмертный полк России».





На конкурс принимаются все опубликованные в СМИ и блогах материалы, посвящённые Великой Отечественной войне, а также специальной военной операции.





«Участие в конкурсе могут принять зарегистрированные средства массовой информации, корпоративные ресурсы, а также индивидуальные авторы, которые публикуют материалы в социальных сетях», — говорится в сообщении.