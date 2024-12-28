Камчатский безработный дважды обманул мошенников и перестал выходить на связь

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Безработный житель Камчатки дважды обманул мошенников, вытягивая у них деньги. После этого он перестал выходить с аферистами на связь.
О находчивом и предприимчивом россиянине поведал телеграм-канал DPS VL. Как рассказал мужчина, ему позвонили неизвестные и стали убеждать поджечь полицейскую машину, пообещав вознаграждение в 200 тысяч рублей. Он изобразил радость, признавшись, что такое задание ему по душе, так как он не любит силовиков. Безработный потребовал перевести ему 50 тысяч рублей в качестве предоплаты и на приобретение горючих материалов.
Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и устроил себе настоящий праздник. Когда деньги кончились, он потребовал ещё 20 тысяч рублей, объяснив, что хороший пожар требует тщательной подготовки. Новый транш от мошенников он также потратил на спиртное, после чего перестал выходить на связь. Разумеется, полицейский автомобиль уцелел.
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Александр Бойцов