В России запустили горячую линию по организации детского летнего отдыха
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске бесплатной федеральной горячей линии по вопросам детского летнего отдыха. Родители смогут получить советы по выбору лагеря и узнать важную информацию о поездке ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, номер 8 (800) 250-28-90 работает круглосуточно. Операторы принимают звонки в любое время и помогают семьям подобрать подходящее место для каникул. Вице-премьер уточнил, что власти рекомендовали регионам открыть такие службы в своих субъектах. Этот шаг поможет родителям быстрее решать вопросы перед началом летнего сезона.
Летний отдых детей в 2026 году предлагает широкий выбор: от загородных оздоровительных лагерей до городских тематических клубов, мастер-классов и квестов.
Читайте также: