В Подмосковье наградили участников конкурса «День Победы в истории моей семьи»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне компания-перевозчик отходов «Эколайф» из Подмосковья организовала конкурс детских рисунков на тему «День Победы в истории моей семьи», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Спасибо вам — всем присутствующим, за то что собрались и поучаствовали в этом конкурсе. Это означает, что вы каждый по-своему понимаете и помните эту важную дату, чтите своих дедов и прадедов, которые отважно сражались и отстояли нашу страну», — подчеркнул генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Дайана Хусинова