В России запустят серийное производство новой версии детектора дронов «Булат»

Фото: iStock/vadimrysev
В России к концу мая запустят в серийное производство новую версию детектора дронов «Булат», оснащённого искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил директор по развитию команды 3mx Сергей Шандобыло.
ИИ был обучен сканированию свыше 150 уникальных частотных сигнатур. Также он научился отличать сигналы беспилотников от беспроводных сетей (WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи), даже при наложении сигналов друг на друга в определённой полосе частот. «Булат» способен определять БПЛА с передатчиками низкой мощности, сигналы которых трудно различить на фоне помех в эфире, рассказал специалист «Известиям».
Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что эта разработка очень важна для российских военных, поскольку ручная работа по обнаружению дронов кране трудозатратна.
При этом в данном случае ИИ не является некой панацеей от FPV-дронов, но это важная технология. В настоящее время идёт серьёзное технологическое соревнование между Россией и Западом, в том числе, в производстве военной продукции с ИИ. Сейчас у стороны противника больше опыта, но и Россия уже активно оснащает свою технику данной технологией, подчеркнул исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Родин.
Читайте также:
Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО
Раскрыто новое супероружие российской армии
«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС
Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что эта разработка очень важна для российских военных, поскольку ручная работа по обнаружению дронов кране трудозатратна.
При этом в данном случае ИИ не является некой панацеей от FPV-дронов, но это важная технология. В настоящее время идёт серьёзное технологическое соревнование между Россией и Западом, в том числе, в производстве военной продукции с ИИ. Сейчас у стороны противника больше опыта, но и Россия уже активно оснащает свою технику данной технологией, подчеркнул исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Родин.
Читайте также:
Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО
Раскрыто новое супероружие российской армии
«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС
Анастасия Чинкова