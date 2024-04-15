Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО

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Планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ. Об этом пишет Defence 24.
«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — пишут авторы.
В публикации говорится, что Россия в течение последних нескольких месяцев нарастила использование планирующих бомб, дающих возможность тактической авиации атаковать цели, при этом оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Отмечается, что российским бомбам удаётся делать это эффективно.
«Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили авторы Defence 24.
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