Раскрыто новое супероружие российской армии

Фото: iStock/bpawesome
Российская армия усилила своё огневое превосходство над Вооруженными силами Украины, благодаря авиабомбам ОДАБ-500. Об этом 6 апреля написало издание Military Watch Magazine.
Видеоматериалы, опубликованные Минобороны России, показывают, как истребители Су-34 сбрасывают фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками по укрепрайонам ВСУ.
По мнению журнала, это дополнительно увеличивает огневую мощь российских войск, дополняя уже значительное артиллерийское преимущество.
Термобарические боеприпасы также применяются в других системах, включая тяжёлые огнемётные установки, для уничтожения живой силы противника на укрепленных позициях.
Читайте также:
Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО
CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ
По мнению журнала, это дополнительно увеличивает огневую мощь российских войск, дополняя уже значительное артиллерийское преимущество.
Термобарические боеприпасы также применяются в других системах, включая тяжёлые огнемётные установки, для уничтожения живой силы противника на укрепленных позициях.
Читайте также:
Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО
CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ
Артем Кузьмин