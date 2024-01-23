В России завершается испытание антидроновых ракет

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Испытания антидроновых ракет в России близки к завершению. В ближайшее время они будут введены на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник уточнил, что эти антидроновые мини-ракеты будут внедрены в модернизированные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМ», которые начали поступать в зону проведения специальной военной операции с прошлого года.
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