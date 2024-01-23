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В России завершается испытание антидроновых ракет

В России завершается испытание антидроновых ракет, которые поставят в зону СВО
23 января 2024, 05:54
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Испытания антидроновых ракет в России близки к завершению. В ближайшее время они будут введены на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, оборонно-промышленные предприятия в сотрудничестве с военными завершают испытания мини-ракет, предназначенных для противодействия дронам. Эти ракеты ориентированы, в первую очередь, на уничтожение небольших беспилотников (БПЛА), квадрокоптеров и FPV-дронов, активно используемых на линии фронта для разведки и ударов.

Источник уточнил, что эти антидроновые мини-ракеты будут внедрены в модернизированные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМ», которые начали поступать в зону проведения специальной военной операции с прошлого года.

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Белоруссию уведомили о дефолте
РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте
23 января 2024, 05:13

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Группа российских инвесторов отправила уведомление о дефолте по выпускам евробондов Беларуссии различных сроков погашения, таких как Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно информации издания, группа инвесторов, владеющих облигациями на сумму 178 миллионов долларов, выразила недовольство тем, что прямые выплаты по ним были приостановлены в 2022 году и восстановлены только для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.

Отмечается, что дефолт по указанным евробондам является следствием невыполнения обязательств Советом министров и Национальным банком Беларуси по их погашению и/или выплате процентных купонов. Держатели ценных бумаг считают, что новый механизм выплат рассматривается как «дискриминационный» в отношении части инвесторов.

Инвесторы призывали правительство и Национальный банк Беларуси рассчитаться по всем обязательствам для восстановления доверия. В противном случае они сохраняют за собой право обратиться в Лондонский международный третейский суд с соответствующим иском.

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«Было очень страшно»: шторм Иша парализовал Великобританию
Шторм Иша привел к массовым задержкам рейсов и разрушениям в Великобритании
23 января 2024, 04:50

Фото: iStock/uatp2

Страшные условия, вызванные штормом Иша, привели к хаосу в авиасообщении Великобритании. Сотни пассажиров, возвращавшихся из Барселоны в Лондон оказались втянутыми в настоящий кошмар, пишет The Guardian.
По словам одной из пассажирок, 32-летней Марины, рейс задерживался из-за «погодных условий на месте назначения». Пилот дважды пытался приземлиться в Гатвике, но сложности с погодой не позволяли этого сделать. В итоге, после нескольких часов ожидания и борьбы с штормом, пассажиров перенаправили в Амстердам.

Однако по прибытии в 23:30 пассажирам сказали, что аэропорт Амстердама не разрешает разгрузку самолета. После заправки топливом пассажирам сообщили, что они отправляются обратно в Барселону.

Инцидент стал результатом шторма Иша, который бушует в Великобритании и Ирландии, вызвав отмену и задержку многих рейсов. Воздушные перевозчики были вынуждены отменить, задержать или перенаправить множество рейсов в воскресенье и понедельник.

Экипажи Vueling и других авиакомпаний сталкиваются с трудностями, а пассажиры испытывают огромные неудобства. В ряде случаев люди вынуждены были согласиться на бесплатный перелет обратно в Барселону с надеждой добраться до Лондона при более подходящих условиях.

Шторм Иша также привел к массовому отключению электроэнергии в Шотландии, оставив тысячи людей без света. Сильные порывы ветра вызвали разрушения и создали опасные ситуации, но, к счастью, обошлось без смертельных исходов.

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Американских избирателей напугал искусственный Джо Байден
В Нью-Гэмпшире расследуют ИИ-звонки с фальшивой записью голоса Байдена
23 января 2024, 04:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Власти Нью-Гэмпшира, где во второник, 23 января, начнется праймериз, расследуют звонки ИИ-роботов, которые имитировали голос Джо Байдена и призывали жителей не участвовать в первичных выборах, пишет The New York Times.
Экс-председатель Демократической партии Нью-Гэмпшир Кэти Салливан назвала происшествие попыткой помешать избирательному процессу. В аудиозаписи Байден призывает подождать до ноябрьских выборов, утверждая, что голосование на текущий момент лишь поможет республиканцам в их стремлении вернуть Дональда Трампа.

Генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла объявил о расследовании этого случая, называя его «незаконной попыткой сорвать президентские праймериз и подавить голоса избирателей». По его словам, такие звонки расцениваются как дезинформация, предназначенная подавить процесс голосования.

Кампания, призывающая вписать имя Джо Байдена в избирательный бюллетень, передала информацию в правоохранительные органы. Кэти Салливан также подчеркнула, что аудиозапись содержит ссылку на ее личный номер мобильного телефона без ее разрешения.

Штаб Дональда Трампа и штаб Дина Филлипса заявили о своей непричастности к инциденту. Расследование продолжается. Организаторы надеются, что избиратели не дадут запугать себя подобными «грязными трюками».

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В Германии призвали готовиться к войне с Россией
Министр обороны ФРГ Писториус призвал страну готовиться к войне с Россией
23 января 2024, 04:15

Фото: iStock/Grigorenko

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что Германия должна осознавать возможность военного конфликта с Россией.
В ходе выступления на телеканале ZDF, он призвал страну готовиться к подобному сценарию и подчеркнул необходимость учесть этот аспект.

Писториус подчеркнул важность настройки на возможную опасность и подготовки к ней, даже если неизвестно, случится ли она и когда. Он отметил, что страна сейчас вооружается вместе с союзниками по НАТО, чтобы быть готовой к любым возможным сценариям.

Министр также выразил мнение о необходимости формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году должна стать полностью боеспособной.

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Стало известно о подвиге танкового батальона ВС России
МО РФ: танковый батальон Алибекова не допустил прорыва ВСУ и совершил подвиг
23 января 2024, 03:32

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Танковый батальон под руководством капитана Али Алибекова успешно предотвратил прорыв оборонительной линии в своем секторе ответственности. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны России, военные уничтожили более 100 украинских солдат и 16 единиц бронетехники противника.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе оборонительных боев, направленных на предотвращение прорыва Вооруженных сил Украины, российские военные смогли успешно действовать благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями и своевременному обеспечению.

Капитан Алибеков и его танковый отряд эффективно отразили контрнаступление украинских сил, уничтожив более ста попытавшихся прорваться военных и 16 единиц бронированной техники.

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В США оценили эффективность ударов по Йемену
В Пентагоне заявили, что на данный момент считают удары по Йемену успешными
23 января 2024, 02:49

Фото: iStock/dkfielding

США пока еще производят оценку нанесенного ущерба хуситам в результате ударов по их объектам в Йемене, однако считают, что операции были успешными, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает РИА Новости.
«Мы продолжаем проводить анализ боевых последствий, и в будущем мы предоставим более точную оценку. В настоящее время мы признаем успешность удара и достижение запланированного эффекта», - заявил он.
Тем не менее, чиновник подчеркнул, что на данный момент неизвестно о возможных жертвах среди хуситов. Он также отметил, что с 19 ноября хуситы осуществили не менее 33 атак на торговые суда.

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#хуситы
#йемен
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Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля
Экономист Гиринский сообщил о росте пенсий ряда категорий россиян с 1 февраля
23 января 2024, 02:25

Фото: istockphoto /Fascinadora

С начала января произошла основная индексация страховых пенсий, однако в феврале ожидается увеличение ежемесячных денежных выплат для определенных граждан, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».
Эти изменения затронут группы пенсионеров, в частности, льготников, таких как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и другие.

«Индексация едв (ежегодных денежных выплат) будет зависеть от общей величины инфляции за предыдущий год и, таким образом, ожидается на уровне 7,4-7,5 процента», — пояснил Гиринский.
Он добавил, что размер выплат может увеличиться в случае отказа пенсионера от предоставляемых льготникам социальных услуг. В противном случае денежную компенсацию за эти услуги будут удерживать. Кроме того, в феврале страховые пенсии для тех, кто достиг 80 лет в январе, увеличатся вдвое.

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#пенсии
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#герои
#индексация
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Восемнадцать летевших в Петербург самолетов направили на запасные аэродромы
На запасные аэродромы из-за непогоды направили 18 летевших в Петербург самолетов
23 января 2024, 01:58

Фото: iStock/alexflower

Из-за непогоды восемнадцать самолетов, направлявшихся в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прокуроры Северо-Западной транспортной прокуратуры ведут контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками рейсов. Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» предупредила о штормовом ветре, вызвавшем задержки прибытия и вылета рейсов из-за сильных боковых порывов ветра.

Некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Пулково, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостинице.

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#рейсы
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Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море
Глава МИД Словакии Бланар: Братислава поддержит военную миссию ЕС в Красном море
23 января 2024, 01:49

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объявил готовность поддержать возможную миссию Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море.
Бланар подчеркнул, что Словакия будет придерживаться принципов международного права и не поддерживать действия, нарушающие суверенные территории.

Он выразил заинтересованность в обеспечении защиты судов, представляющих значительную долю мировой торговли и проходящих через этот регион, с целью предотвращения потерь и инцидентов.

Бланар также подчеркнул, что несмотря на отсутствие флота, Словакия поддержит законные инструменты для обеспечения безопасности этих судов.

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