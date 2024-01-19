Игнат: Разработка гибридной системы украинской ПВО проводилась в США

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Разработка и испытания гибридной системы противовоздушной обороны, применяемой Украиной, проводилась в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
17 января 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, которая была собрана с применением компонентов и деталей отечественного и западного производства.
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