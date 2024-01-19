В России завершили испытания самолета Як-152 для ВКС

Фото: istockphoto/phaisarn2517
Легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, предназначенный для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) России, успешно завершил государственные испытания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании «Яковлев» — разработчика машины.
Следующим этапом развития проекта является импортозамещение компонентов, таких как двигатель и воздушный винт, российскими аналогами. Установка одного из отечественных двигателей уже находится в процессе, а также проводятся испытания российских воздушных винтов и других комплектующих в «краткосрочном периоде».
Читайте также:
В результате авиаудара Иордании по Сирии погибли 11 человек
Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
Названа предварительная причина аварийной посадки Ми-8 в Брянской области
Артем Кузьмин