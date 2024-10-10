В России заявили о критической нехватке кладбищ

Фото: iStock/Faferek
В России критически не хватает кладбищ и крематориев — по числу последних на душу населения страна признана аутсайдером в мире. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
По словам парламентария, положительно изменить ситуацию может закон, который позволит бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства. Разворотнева подчеркнула, что в Москве, Петербурге и Екатеринбурге — до 70% погребений происходят в крематориях.
Представители бизнеса готовы влиться в новую сферу, добавила депутат. По словам Разворотневой, прецеденты по стране в целом имеются.
Ранее священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Вячеслава Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»
Представители бизнеса готовы влиться в новую сферу, добавила депутат. По словам Разворотневой, прецеденты по стране в целом имеются.
Ранее священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Вячеслава Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»
Екатерина Коршунова