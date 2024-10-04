Вячеслава Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым

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Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, актера Бориса Клюева и оперного певца Владислава Верестникова.
Церемония прощания с народным артистом России началась еще утром 4 октября. Проститься с кумиром пришли родственники, друзья, а также многочисленные фанаты.
Среди участников траурной церемонии были композитор Юрий Антонов, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, Александр Маршал, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию провел друг Добрынина Михаил Грушевский.
Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет, после третьего инсульта. Добрынина предали земле на 21-участке Троекуровского кладбища, который в народе называется аллеей звезд.
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Среди участников траурной церемонии были композитор Юрий Антонов, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, Александр Маршал, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию провел друг Добрынина Михаил Грушевский.
Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет, после третьего инсульта. Добрынина предали земле на 21-участке Троекуровского кладбища, который в народе называется аллеей звезд.
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Лия Мурадьян