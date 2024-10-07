Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»

Фото: iStock/aga7ta
Недалеко от Нижнего Тагила находится небольшой рабочий поселок Лёвиха. В народе он известен благодаря двум обстоятельствам — месторождениям медного колчедана и братьям Чудиновым, основателям одной из самых жестоких банд в современной России. Недалеко от Левихи расположено место массового захоронения их жертв, которое в свое время прозвали кладбищем невест. Среди лежащих в братской могиле тел была и родная дочь одного из них.
Подробности кровавой истории, из-за которой Лёвиху прозвали уральским «Твин Пиксом», — в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Motortion
К делу сразу подключили Чудинова-младшего, двоюродного брата Игоря Хмелева и Марка Кустовского. Все они так или иначе были знакомы с самого детства, проведенного в Лёвихе.
Стоит отметить, что основателей интим-салона связывало не только совместное детство. В 2002 году они совершили убийство двух молодых девушек. Все началось с того, что Дмитрий Чудинов изнасиловал 17-летнюю студентку, о чем стало известно ее подруге. Друзья задушили обеих и спрятали их тела.
Кустовский знакомился с молодыми девушками по всему городу и приглашал их к себе в гости. Тех, кто соглашался, ждала незавидная судьба. Девушек насиловали и принуждали заниматься проституцией.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Тех, кто наотрез отказывался, — убивали. А после свозили их тела в лес — к тому самому кладбищу невест.
Некоторых даже заставляли писать письма родным. Примерное содержание следующее: «Мама, папа, за меня не волнуйтесь, я с подругой уехала в другой город».
Так, по данным издания, насильники поступили с 15-летней Олей Бубновой и 13-летней Викой Юшковой, которые считались пропавшими с июня 2005 года.
Их тела найдут в массовом захоронении недалеко от Лёвихи.
Фото: iStock/Pawel Kajak
Тогда же в милицию стало поступать множество заявлений об изнасиловании. Следователи активно взялись расследовать дело банды Чудиновых.
Со временем всплывало все больше и больше жутких деталей. Выяснилось, что Чудинов-старший проводил «уроки удушения» для своих подчиненных. Одной из жертв таких уроков стала Олеся Ромуз, отмечает «КП».
Также удалось установить, что одно из тел, лежащих на кладбище невест — родная дочь Эдуарда Чудинова — девочка 14 лет. Он случайно убил ее во время ссоры в июне 2004 года. Раздев подростка, надеясь усложнить тем самым идентификацию ее личности, он оставил девочку в том самом лесном массиве под Лёвихой.
Его младший брат получил меньше. Судья отправил его в колонию на 21 год. Игорю Хмелеву дали 22 года, Мелиженкову — 16. Кустовского, который знакомился и охмурял их жертв, — к 24 годам.
Фото: iStock/Elena Horrmann
Остальные члены банды получили от 10 до 13 лет колонии. Многие уже вышли на свободу.
Стоит заметить, что журналист Ринат Низамов, который в те годы проводил свое расследование, считал, что число жертв кровавой банды вдвое больше — около 30. Многие из пропавших в те годы до сих пор не найдены. И возможно, их тела все еще лежат в лесу по пути в Лёвиху.
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Интим-салонВ 2004 году Игорь Мелиженков, друг Чудинова-старшего Эдуарда, вышел на свободу из тюрьмы. Первым делом он обратился к своему товарищу с новой криминальной идеей — открыть интим-салон. Тот согласился.
Фото: iStock/Motortion
К делу сразу подключили Чудинова-младшего, двоюродного брата Игоря Хмелева и Марка Кустовского. Все они так или иначе были знакомы с самого детства, проведенного в Лёвихе.
Стоит отметить, что основателей интим-салона связывало не только совместное детство. В 2002 году они совершили убийство двух молодых девушек. Все началось с того, что Дмитрий Чудинов изнасиловал 17-летнюю студентку, о чем стало известно ее подруге. Друзья задушили обеих и спрятали их тела.
Насиловали и делали проституткамиСутенерский бизнес быстро набирал обороты, банде требовались все новые и новые девушки. Особенно учитывая жестокую схему их подбора, которая, по данным «КП-Екатеринбург», заключалась в следующем.
Кустовский знакомился с молодыми девушками по всему городу и приглашал их к себе в гости. Тех, кто соглашался, ждала незавидная судьба. Девушек насиловали и принуждали заниматься проституцией.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Тех, кто наотрез отказывался, — убивали. А после свозили их тела в лес — к тому самому кладбищу невест.
Некоторых даже заставляли писать письма родным. Примерное содержание следующее: «Мама, папа, за меня не волнуйтесь, я с подругой уехала в другой город».
Так, по данным издания, насильники поступили с 15-летней Олей Бубновой и 13-летней Викой Юшковой, которые считались пропавшими с июня 2005 года.
Их тела найдут в массовом захоронении недалеко от Лёвихи.
Найдена братская могилаО массовом захоронении молодых девушек стало известно лишь в 2006 году. Трупы жертв Чудиновых в лесном массиве случайно нашла собака.
Фото: iStock/Pawel Kajak
Тогда же в милицию стало поступать множество заявлений об изнасиловании. Следователи активно взялись расследовать дело банды Чудиновых.
Со временем всплывало все больше и больше жутких деталей. Выяснилось, что Чудинов-старший проводил «уроки удушения» для своих подчиненных. Одной из жертв таких уроков стала Олеся Ромуз, отмечает «КП».
Также удалось установить, что одно из тел, лежащих на кладбище невест — родная дочь Эдуарда Чудинова — девочка 14 лет. Он случайно убил ее во время ссоры в июне 2004 года. Раздев подростка, надеясь усложнить тем самым идентификацию ее личности, он оставил девочку в том самом лесном массиве под Лёвихой.
СудСледствию удалось доказать причастность главаря банды к 12 убийствам девушек, не считая его дочь и тех двух студенток в 2002 году. Суд приговорил Чудинова-старшего к пожизненному лишению свободы.
Его младший брат получил меньше. Судья отправил его в колонию на 21 год. Игорю Хмелеву дали 22 года, Мелиженкову — 16. Кустовского, который знакомился и охмурял их жертв, — к 24 годам.
Фото: iStock/Elena Horrmann
Остальные члены банды получили от 10 до 13 лет колонии. Многие уже вышли на свободу.
Стоит заметить, что журналист Ринат Низамов, который в те годы проводил свое расследование, считал, что число жертв кровавой банды вдвое больше — около 30. Многие из пропавших в те годы до сих пор не найдены. И возможно, их тела все еще лежат в лесу по пути в Лёвиху.
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Данил Пономарев