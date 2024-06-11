В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

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Женщины-заключённые, отбывающие наказание в местах лишения свободы, стали проситься принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала SHOT омбудсмен подтвердила, что к ней порой поступают такие единичные просьбы. Впрочем, она подчеркнула, что пока что ни одна женщина не была отправлена из колоний в зону боевых действий. Причина — возраст и неподходящие статьи.
Уполномоченная по правам человека также рассказала, что российская сторона внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно и по назначению доставлялись нашим военнопленным на Украине. У украинцев требуют видеоотчёты, которые они присылают. Москалькова также подчеркнула, что в России к украинским военнопленным продолжают относиться гуманно.
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Александр Бойцов