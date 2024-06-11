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В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

11 июня 2024, 11:57
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Женщины-заключённые, отбывающие наказание в местах лишения свободы, стали проситься принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.


В беседе с корреспондентом телеграм-канала SHOT омбудсмен подтвердила, что к ней порой поступают такие единичные просьбы. Впрочем, она подчеркнула, что пока что ни одна женщина не была отправлена из колоний в зону боевых действий. Причина — возраст и неподходящие статьи.

Уполномоченная по правам человека также рассказала, что российская сторона внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно и по назначению доставлялись нашим военнопленным на Украине. У украинцев требуют видеоотчёты, которые они присылают. Москалькова также подчеркнула, что в России к украинским военнопленным продолжают относиться гуманно.

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Владельцам квадроциклов напомнили о правилах эксплуатации спецтехники
11 июня 2024, 12:05

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Минэкологии напоминает квадроциклистам о необходимости соблюдения правил эксплуатации спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С наступлением сезона в регионе участились случаями нарушений при эксплуатации спецтехники.

«Многие жители сейчас имеют на своих загородных участках квадроциклы и снегоходы. В весенне-летний период специалисты гостехнадзора ни раз выявляли нарушителей, катающихся без номерных знаков, пройденного ТО и прав. Во-первых, такие технические средства, как снегоходы и квадроциклы должны быть зарегистрированы, во-вторых пройти технический осмотр, а водитель иметь соответствующий документ на право управления самоходным средством», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, в 2023 году был подписан закон, обязывающий регистрировать спецтехнику.

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В Подмосковье остановили строительство дороги в природоохранной зоне
11 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Строительство автомобильного проезда выявили инспекторы подмосковного экологического надзора на территории природного заказника областного значения «Озёрный» в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В Щёлкове установлен факт строительства автопроезда в границах заказника «Озерный». Владелице земельного участка, по которому прокладывался проезд, объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранных требований», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Ситуация остаётся на контроле сотрудников министерства.

Кроме того, в охранной зоне памятника природы «Озеро Бисерово» в Богородском округе была обнаружена парковка и проезд двух автомашин. Обоих нарушителей оштрафовали.

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Экономист Ляшок: Повышение МРОТ затронет примерно три миллиона россиян
11 июня 2024, 11:29

Фото: istockphoto/Vershinin

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году может коснуться примерно трёх миллионов россиян. Причём изменения почувствуют как те, у кого уровень дохода ниже МРОТ, так и те, кто получает большую зарплату.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина во время его выступления на пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства сообщил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, а к 2030 году вырастет до 35 тысяч.

Эксперт пояснил, что с одной стороны будут расти зарплаты тех, кто в настоящее время получает меньше нового уровня МРОТ. С другой стороны, эффект будет и для тех, кто сейчас зарабатывает несколько больше нового уровня минимального размера оплаты труда. Это произойдёт потому, что работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию зарплат между разными категориями работников, заключил Ляшок.

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В Солнечногорске снесли заброшенное здание офицерской столовой
11 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное и обветшавшее здание офицерской столовой снесли на улице Военный Городок в округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичное одноэтажное здание общей площадью около 500 квадратных метров, использовавшееся ранее как столовая для офицеров, долгое время стояло заброшенным и начало разрушаться. Прилегающая территория была в запущенном состоянии, и местные жители писали в «Добродел» с просьбой навести порядок и сделать место безопасным. Администрация округа приняла решение снести проблемную постройку», — говорится в сообщении.
В настоящее время снос здания завершён, строительный мусор вывезен с участка и утилизирован. Освободившуюся территорию планируется благоустроить.

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#столовая
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В порту Балтимора полностью восстановили проходимость канала для судоходства
11 июня 2024, 10:55

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Американская армия полностью восстановила коммерческое судоходство в канале порта Балтимора после обрушения моста в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные от американских военных.
Инженерный корпус армии США и служба спасения ВМС восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри для коммерческого транзита. Теперь канал имеет проходимость до 213 метров в длину и до 15 метров в глубину.

10 июня силы Объединенного командования США проверили канал и подтвердили безопасность прохождения судов. Военные продолжают убирать оставшиеся стальные обломки моста, но они не влияют на безопасность судоходства.

Ранее сообщалось, что в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон из-за предполагаемой механической неисправности. Позже судно было отбуксировано.

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#служба
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Задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в оправдании терроризма
11 июня 2024, 10:16

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Силовики задержали сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он подозревается в оправдании терроризма.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, поводом для задержания мужчины стало подозрение в совершении им преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Задержание провели накануне, 10 июня, сотрудники ФСБ совместно с представителями управления собственной безопасности ФСИН России. Назначена служебная проверка. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

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#рф
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Жителям Подмосковья напомнили о простом способе сообщить о борщевике
11 июня 2024, 09:56

Фото: iStock/Robert Heemskerk

Пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел», напоминает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Место с борщевиком нужно сфотографировать, затем выбрать в разделе «Услуги» на портале «Добродел» вкладку «Решаем проблемы вместе» и создать сообщение, прикрепив фотографию. Выбрать нужную категорию сообщения поможет искусственный интеллект, а геоданные сфотографированного участка определятся автоматически», — говорится в сообщении.
Участок будет обработан от борщевика и взят под цифровой контроль с помощью приложения «Проверки Подмосковья». Если борщевик появится там снова, его оперативно ликвидируют.

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Фестиваль по искусственному интеллекту проведут в Подмосковье
11 июня 2024, 09:42

Фото: istockphoto / MiraPen

Фестиваль по искусственному интеллекту RuCode пройдет для жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию проведут в Московской области.

«Фестиваль объединит всех, кто интересуется программированием и искусственным интеллектом. Присоединиться к мероприятиям могут школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний, получить опыт участия в соревнованиях, начать карьеру в ИТ», — подчеркнули в пресс-службе.

Принять участие в мероприятии могут все желающие абсолютно бесплатно. Также в рамках фестиваля для посетителей будут организованы различные лекции, классные часы, семинары и чемпионаты ИИ. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.

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Загруженность дорог Подмосковье утром 11 июня составила четыре балла
11 июня 2024, 09:38

Фото: istockphoto / MiraPen

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 11 июня, оценивается в четыре балла, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе отмечаются сложности при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы по трассам М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

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