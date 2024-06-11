Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии. Об этом говорится в докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год, пишет РИА Новости.
«Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма», — заявила она.
По ее словам, в последнее время мир охватила «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приобрела еще более агрессивные формы. Она указала на случаи, которые не вызвали осуждения со стороны международного сообщества, отметив среди прочего действия МОК.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад. Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.
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Дарья Осипова