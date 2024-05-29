Москалькова назвала причину приостановки возвращения военнопленных

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Работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе выступления в Доме прав человека на совместном заседании комитетов Госдумы.
Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад.
Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.
По словам омбудсмена, чувствуется волнение и напряжение людей, поэтому российская сторона делает всё возможное, чтобы донести информацию о мероприятиях, организованных государством.
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Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.
По словам омбудсмена, чувствуется волнение и напряжение людей, поэтому российская сторона делает всё возможное, чтобы донести информацию о мероприятиях, организованных государством.
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Анастасия Чинкова