Москалькова назвала причину приостановки возвращения военнопленных

Работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе выступления в Доме прав человека на совместном заседании комитетов Госдумы.