В России живодёров обяжут проходить психиатрическую экспертизу во избежание жертв среди людей

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Обвиняемых в жестоком обращении с животными россиян обяжут проходить психиатрическую экспертизу, чтобы в будущем избежать преступлений и жертв среди людей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что соответствующий законопроект депутаты Госдумы направили в Правительство. Инициатором нововведения стал депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он подчеркнул, что в настоящее время обвиняемого в живодёрстве человека не направляют на экспертизу.
Изменения планируется внести в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса России об обязательном назначении судебной экспертизы.
Арапов добавил, что жестокое обращение с животными является тревожным сигналом о серьёзных отклонениях в психике и может указывать на способность к совершению других насильственных преступлений, в том числе, по отношению к людям.
По статистике, в прошлом году было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Однако, их количество уменьшается, поскольку в 2023 году выявлено 682 инцидента, а в 2022-м – 709.
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Изменения планируется внести в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса России об обязательном назначении судебной экспертизы.
Арапов добавил, что жестокое обращение с животными является тревожным сигналом о серьёзных отклонениях в психике и может указывать на способность к совершению других насильственных преступлений, в том числе, по отношению к людям.
По статистике, в прошлом году было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Однако, их количество уменьшается, поскольку в 2023 году выявлено 682 инцидента, а в 2022-м – 709.
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Анастасия Чинкова