В Подмосковье мужчина ловит котов и стреляет по ним из пневматического оружия

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В подмосковном Пушкино неизвестный мужчина начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их из пневматической винтовки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что живодер орудует в окрестностях микрорайона Мамонтовка. Один из горожан сообщил, что его кот пропал несколько дней назад. Когда животное вернулось, то хозяин насчитал у него порядка 30 следов от пуль.
6 пуль пришлось доставать из животного в ветеринарной клинике. Местные врачи рассказали, что за последнее время в ветклинику несколько раз приносили питомцев с похожими травмами, однако кошек спасти не удавалось.
Хозяин пострадавшего кота обратился в правоохранительные органы. Преступника объявили в розыск.
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6 пуль пришлось доставать из животного в ветеринарной клинике. Местные врачи рассказали, что за последнее время в ветклинику несколько раз приносили питомцев с похожими травмами, однако кошек спасти не удавалось.
Хозяин пострадавшего кота обратился в правоохранительные органы. Преступника объявили в розыск.
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Екатерина Коршунова