В Приамурье живодер протащил прицепленную к машине собаку по дороге — видео

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Житель села Грибское в Амурской области привязал собаку к машине и протащил по дороге. Действия живодёра попали на видео.
Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видно, как Nissan Navara движется по дороге с привязанным сзади животным. Пёс бессильно перебирает лапами, но не может подняться.
Телеграм-канал сообщает, что другие водители сделали мужчине замечание и попросили не мучить собаку. Тот не стал их слушать, закинул обессиленное животное в салон и уехал. Сотрудники полиции уже начали разбираться в инциденте.
Выяснилось, что пикап, тащивший обессиленную собаку по дороге, принадлежит бывшему начальнику пожарной охраны Амурской области. Спасти животное, пострадавшее в результате издевательств, не удалось.
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Телеграм-канал сообщает, что другие водители сделали мужчине замечание и попросили не мучить собаку. Тот не стал их слушать, закинул обессиленное животное в салон и уехал. Сотрудники полиции уже начали разбираться в инциденте.
Выяснилось, что пикап, тащивший обессиленную собаку по дороге, принадлежит бывшему начальнику пожарной охраны Амурской области. Спасти животное, пострадавшее в результате издевательств, не удалось.
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Александр Бойцов