Живодер расстрелял чужого питомца в Кузбассе

Известный российский певец Николай Басков оказался в непростой ситуации по дороге из Иркутска, где проводил народный кастинг для шоу «Ну-ка, все вместе!». Самолет, на котором летела команда проекта, был перенаправлен в Санкт-Петербург, где борт задержался на длительное время. Об этом он написал в своих соцсетях.