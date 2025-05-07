Живодер расстрелял чужого питомца в Кузбассе

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Дело мужчины, застрелившего соседского пса и хранившего арсенал запрещенного оружия, рассмотрит суд в Кузбассе. Об этом пишет Сiбдепо со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
История началась с того, что женщина сообщила об убийстве своего кокер-спаниеля соседом. Правоохранители задержали мужчину из Междуреченска 53-х лет. Собака забежала на его участок, и задержанный расстрелял ее из обреза. Злоумышленник отказался разговаривать с хозяевами животного, хотя те услышали выстрел. Следствию задержанный сказал, что «ничего не знает». Эксперты обнаружили на руках фигуранта пороховые следы — якобы от «перекладывания патронов».
Полицейские, помимо обреза, нашли револьвер-переделку, патроны и порох. Разрешений у мужчины не было. Задержанному грозит до восьми лет заключения.
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Никита Кротов