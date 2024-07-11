В московской поликлинике лифт упал с 15-го этажа, есть погибшие

Фото: iStock/alex_u
В столичной поликлинике №220 лифт упал с пятнадцатого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, погиб мужчина — 32-летний Геворг. Еще один человек, по предварительным данным, пострадал.
Уточняется, что здание медицинского учреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.
Ранее сообщалось, что два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Пострадавшие получили травмы головы и тела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Мужчина убил служебную собаку, задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Уточняется, что здание медицинского учреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.
Ранее сообщалось, что два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Пострадавшие получили травмы головы и тела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Мужчина убил служебную собаку, задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида
В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Екатерина Коршунова