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В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт

Shot: В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
16 сентября 2024, 18:19
Фото: istockphoto/Denis Mamin

Фото: istockphoto/Denis Mamin

Лифт упал в торговом центре «Афимолл», расположенном в Москва-сити, пишет тг-канал Shot. По данным журналистов, среди пострадавших трое. Они самостоятельно выбрались из кабины. На месте ведут работу оперативные службы.


Ранее сообщалось, что тракторист в Подмосковье нашел на одном из полей восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мужчина проводил пахотные работы в районе Карачарово в Волоколамском городском округе.

По сообщению Мособлпожспаса, опасная находка была уничтожена взрывотехниками. Найденные боеприпасы были помещены в специальный контейнер, перевезены на полигон и обезврежены с полным соблюдением техники безопасности.

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#россия
#москва
#лифт
#новости
Имя покушавшегося на Трампа найдено на сайте иностранного легиона Тайваня
16 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Американец Райан Уэсли Раут, покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа, числится на сайте неофициального иностранного легиона Тайваня в качестве координатора желающих «защищать» остров в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Задержанный мужчина указан как "координатор международного добровольческого центра" на сайте, названном "Иностранный легион Тайваня"», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что организация занимается вербовкой гражданских и бывших военных со всего мира с целью защиты Тайваня при войне с Китаем.

Напомним, покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе. Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран.

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#покушение
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Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
16 сентября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Акт вандализма с написанием религиозных лозунгов на Аничковом дворце Санкт-Петербурга совершил 28-летний мигрант, пишет тг-канал издания News.
Журналисты уточнили, что против уроженца Средней Азии открыли уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Материальный ущерб составляет свыше 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Москве в торговом центре «Афимолл» в Москва-сити рухнул лифт, пострадали три человека. Уточнялось, что они смогли выбраться из лифтовой кабины своими силами. Сейчас на месте работают экстренные службы.

А за рубежом на охотников на уток из Франции напали мигранты, используя мачете и арматуру.

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#россия
#криминал
#мигранты
#храмы
#вандализм
#новости
#санкт-петербург
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Черная слизь изо рта и кома: 32-летняя девушка отравилась электронными сигаретами
В США врачи выкачали из девушки литры черной слизи и ввели ее в кому из-за вейпа
16 сентября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

В США врачам пришлось выкачивать из легких 32-летней девушки не менее двух литров черной слизи, а после вводить ее в искусственную кому — всему виной любовь к одноразовым электронным сигаретам. Об этом сообщает британское издание Ladbible.
По данным издания, американка так сильно любила вейпы, что ходила с ними в душ, обедала и ложилась спать. Со временем ей начало становиться хуже, в груди появилась тяжесть, сильный кашель и затруднилось дыхание.

В один из дней, пока девушка спала, из ее рта и носа начала течь черная кровавая слизь, она начала задыхаться. Курильщицу срочно госпитализировали и выкачали из легких как минимум два литра неприятной субстанции, а после и вовсе ввели в искусственную кому на 11 дней.

Отмечается, что сейчас девушка медленно восстанавливается и пытается вылечиться от последствий случившегося.

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#сигареты
#больницы
#вейпы
#девушка
#сша
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Происки врагов России: в Госдуме объяснили нападение в школе Челябинска
Зампред ГД Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска с происками врагов России
16 сентября 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова связала ЧП в школе Челябинска, где семиклассник с молотком напал на одноклассников, с происками врагов России. Об этом она заявила в своем телеграм-канале. По ее словам, противник использует детей в своих преступных целях как в интернете, так и в реальной жизни.
«Враги нашей страны продолжают искать любую возможность, чтобы использовать наших детей в преступных действиях», — написала она.
Бороться с такими происшествиями Кузнецова предложили при помощи блокировок в интернете деструктивного контента, а также при помощи заполнения свободного времени у детей созидательной активностью.

Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.

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#школьник
#страны
#нападение
#школа
#госдума
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Тракторист нашёл на подмосковном поле ручные гранаты и миномётные мины
16 сентября 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружил тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа, опасную находку уничтожили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О найденных снарядах тракторист сообщил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что обнаружен взрыватель от артиллерийского снаряда, три ручные гранаты, три минометные мины 50-милиметрового калибра и артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили найденные боеприпасы в специальный контейнер, перевезли их на полигон, где обезвредили, полностью соблюдая технику безопасности.

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#боеприпасы
#великая отечественная война
#волоколамский район
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#мособлпожспас
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На французских охотников на уток напали мигранты с мачете и арматурой
JDD: На французских охотников на уток напали 60 мигрантов с мачете и арматурой
16 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Sergei Chuyko

Мигранты толпой из 60 человек напали на охотников на уток во Франции, пишет Le Journal du Dimanche (JDD). Указано, что нападение осуществлялось на троих человек и трехлетнего ребенка в ночь на воскресенье.
«…После предупреждения охотников полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании», — сказано в публикации.
Нападавшие пользовались мачете и арматурой, разбивая лобовые стекла автомобилей охотников, кроме того, злоумышленниками разбито окно хижины и украдены личные вещи пострадавших.

Как сообщалось ранее, аферисты заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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#мир
#франция
#охота
#мигранты
#нападение
#новости
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Бойца СВО из Курганской области ранили в палец, и он впал в кому
16 сентября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/dikushin

Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец, пишет портал 63.ru. Военный заключил контракт в июне сего года, а уже в июле был травмирован.
«Не знаю, что там произошло точно, но он получил осколочное ранение. Причем ранен только указательный палец на правой руке! В нем застрял большой осколок, раздроблена кость», — рассказала старшая сестра пациента.

Ему помогли в госпитале, а потом отправили в больницу Донецкой народной республики. Оттуда направили в Белгород, Ижевск и в Самару. Около полутора месяцев мужчина ходил с опухшим пальцем.

Со слов старшей сестры, медики неохотно раскрывали подробности, но причин не называли. Когда военному стало лучше, его перевели в другой госпиталь по неизвестной причине.

Женщина обратилась за помощью к военным прокурорам.

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#россия
#сво
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#кома
#новости
#медицина
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Опухшие глаза и синий язык: 38-летняя россиянка умерла в машине у больницы, где ей отказались помогать
16 сентября 2024, 15:42

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Твери скончалась 38-летняя женщина. Родственники покойной винят в трагедии врачей, помощи которых умирающая женщина так и не дождалась. О том, что стало причиной смерти россиянки и как на ситуацию отреагировали в областном Минздраве расскажет редакция «Радио 1».

«Скорая» не приехала к жительнице Твери


Утром 24 декабря 38-летняя Анна пожаловалась на самочувствие старшей дочери. У нее были сильные боли в голове и животе, она испытывала онемение рук и ног, её тошнило и рвало, и при попытке встать она теряла сознание. Приехавшие медики диагностировали у нее тахикардию и сделали инъекцию, после чего уехали.

Лучше женщине не становилось и дочь Анны Владислава была вынуждена еще раз позвонить в «скорую».

«Мама выглядела бледной, с опухшими глазами и языком с синеватым оттенком. К 12 часам состояние мамы ухудшилось, и я снова попыталась вызвать «скорую помощь». На этот раз мне отказали, сказав, что нужно вызвать участкового врача на дом», — рассказала девушка корреспонденту «Комсомольской правды».

Через некоторое время Владислава вновь попыталась дозвониться в «скорую помощь», на чем также настоял прибывший на дом терапевт. Неизменно девушка получала один и тот же ответ: «Ожидайте».

Около 15:30 Владислава решила отвезти маму в больницу на своем автомобиле, так как Анна едва могла самостоятельно передвигаться.

«Я отправилась в городскую больницу, потому что, по моему мнению, эта больница была ближе всего. Но там маме отказали в госпитализации. Мне сказали, что там нам не могут помочь и нужно ехать в другую больницу. Я умоляла их оказать помощь, так как боялась, что не смогу довезти маму до следующего учреждения. Они просто закрыли дверь передо мной», — вспоминает Владислава.

По ее словам, когда она вернулась к машине после безуспешных попыток добиться помощи от врачей, Анна уже была в бессознательном состоянии.

«Я немедленно начала кричать, мой младший брат стучал в дверь», — рассказала дочь Анны.

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Россиянка скончалась в автомобиле возле больницы


Анна скончалась на заднем сиденье автомобиля своей дочери возле той самой городской больницы. Владислава также сообщила, что ее мать дважды уронили на входе. Несчастная дочь отметила, что «скорая» так и не смогла приехать: даже к вечеру не нашли свободной бригады.

Журналисты из «КП»-Тверь обратились в областной Минздрав с просьбой объяснить, как могла произойти такая ситуация, почему женщина, находясь на исходе жизни в столице региона, не получила необходимую помощь вовремя.

В ведомстве ответили, что по данному факту назначена служебная проверка с привлечением необходимых специалистов, кроме того, трагические события в семье из Твери, где 24 декабря ушла из жизни мать, находятся под контролем Минсоцзащиты и Миндемографии. Семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, организации похорон и оформлении опеки над несовершеннолетними детьми Анны.

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#школьница
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Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник рассказал, как все было
Нападавший на одноклассников в Челябинске школьник хотел запустить стрим в школе
16 сентября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/ginosphotos

Напавший на одноклассников в челябинской школе подросток рассказал подробности произошедшего, информирует тг-канал «112». У злоумышленника Романа Г., по его словам, были с собой пневматика, нож, а также пара молотков.
Проверив, идут ли занятия, подросток переоделся в туалете, а затем дважды выстрелил из пистолета, ворвавшись в класс. После юноша стал наносить удары одноклассницам, метя в голову. Роману, с его слов, даже пришла в голову мысль транслировать происходящее в прямом эфире, чтобы прославиться. Сейчас он находится в психиатрическом стационаре для проверки вменяемости.

Ранее сообщалось о причинах буллинга подростка старшеклассниками в Нижнем Тагиле.

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#россия
#челябинск
#школа
#новости
#подростки
#нападение
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