В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт

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Лифт упал в торговом центре «Афимолл», расположенном в Москва-сити, пишет тг-канал Shot. По данным журналистов, среди пострадавших трое. Они самостоятельно выбрались из кабины. На месте ведут работу оперативные службы.
Ранее сообщалось, что тракторист в Подмосковье нашел на одном из полей восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мужчина проводил пахотные работы в районе Карачарово в Волоколамском городском округе.
По сообщению Мособлпожспаса, опасная находка была уничтожена взрывотехниками. Найденные боеприпасы были помещены в специальный контейнер, перевезены на полигон и обезврежены с полным соблюдением техники безопасности.
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Никита Кротов