Ким Чен Ын принял командиров КНА, отличившихся в освобождении Курской области

21 августа 2025, 04:41

Фото: Istock/znm

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял командиров подразделений Корейской народной армии, участвовавших в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, и высоко оценил их действия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.





Ким Чен Ын встретился с офицерами КНА, которые вернулись в Пхеньян для участия в церемонии вручения государственных наград за участие в зарубежных операциях. Лидер КНДР принял от командиров подробный рапорт о ходе военной деятельности подразделений в операционной зоне за рубежом и высоко оценил их старания, приведшие к победе в операции по освобождению Курской области Российской Федерации.





«Сейчас наша армия делает то, что должна делать, и то, что нужно делать. И впредь будет так», — подчеркнул Ким Чен Ын во время встречи.