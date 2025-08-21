Ким Чен Ын принял командиров КНА, отличившихся в освобождении Курской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял командиров подразделений Корейской народной армии, участвовавших в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, и высоко оценил их действия, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын встретился с офицерами КНА, которые вернулись в Пхеньян для участия в церемонии вручения государственных наград за участие в зарубежных операциях. Лидер КНДР принял от командиров подробный рапорт о ходе военной деятельности подразделений в операционной зоне за рубежом и высоко оценил их старания, приведшие к победе в операции по освобождению Курской области Российской Федерации.
«Сейчас наша армия делает то, что должна делать, и то, что нужно делать. И впредь будет так», — подчеркнул Ким Чен Ын во время встречи.
Он также попросил передать горячий боевой привет всем командирам и бойцам подразделений, участвовавшим в операции, и назвал Корейскую народную армию героической и сильнейшей в мире.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области. Участие северокорейских военных в боях подтвердил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметивший, что они оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ.