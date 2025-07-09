Молодая учительница физкультуры переспала с тремя учениками и попалась полиции

09 июля 2025, 03:55

The Echo: В Британии учительницу физкультуры обвинили в совращении трех школьников

Фото: iStock/S_Chum

Бывшая учительница физкультуры из графства Хэмпшир в Великобритании обвиняется в сексуальных отношениях как минимум с тремя несовершеннолетними учениками. Об этом пишет издание Southern Daily Echo (The Echo).





Обвинения подтверждаются письмом администрации школы Bitterne Park в Саутгемптоне, направленным родителям 7 июля. Семьям пострадавших сообщили о расследовании дела бывшей сотрудницы.



29-летняя Бронвен Джеймс работала в школе Bitterne Park до своего увольнения в 2022 году, а затем продолжила свою деятельность в школе Hardenhuish в Чиппенхэме.





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«По просьбе полиции мы не раскрывали информацию ранее, чтобы не компрометировать следствие», — объяснили в школе.