«Я видел его глаза»: Актер Гоша Куценко выразил сочувствие судьбе Михаила Ефремова
Куценко: По глазам Ефремова видно, что он раскаялся в случившемся в Москве ДТП
Гоша Куценко выразил сочувствие Михаилу Ефремову, рассказав о его жизни после заключения. Актер поделился с корреспондентом NEWS.ru впечатлениями от встречи с коллегой и поддержал его желание вернуться в театр.
58-летний Гоша Куценко пообщался с журналистами во время премьеры сериала «Хутор». Он рассказал про Михаила Ефремова, недавно освободившегося из заключения. Куценко отметил искреннее раскаяние Ефремова за случившееся, вспоминая взгляд коллеги в минуту их личного разговора.
«Да, случилось горе. Но я вам скажу — никто ни от чего не застрахован. Да, это случилось с ним. Я знаю, что он раскаялся. Я приезжал к нему в места не столь отдаленные. Я говорил с ним. Я видел его глаза», — заявил Куценко в беседе с NEWS.ru.Действительно, есть немало подтверждений тому, что артист отнесся к своей ошибке крайне серьезно. Например, недавно стало известно, что он сдержал обещание и отказался от личного автомобиля. Теперь Ефремов стал передвигаться на самокате. Также актер стал чаще пользоваться общественным транспортом, включая метро.
Куценко, комментируя положение Ефремова, отдельно поблагодарил Никиту Михалкова за помощь в освобождении артиста.
«Низкий поклон Никите Сергеевичу. Он в очередной раз продемонстрировал свою мудрость и великодушие», — отметил звезда.По словам Куценко, Ефремов мечтает вернуться на театральную сцену, но пока не планирует сниматься в кино. Актер уверен, что его коллега еще проявит себя как талантливый артист и режиссер.
При этом ранее Ксения Собчак объявила, что у Ефремова теперь есть постоянная работа. Первый спектакль с актером состоится в театре Михалкова.
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