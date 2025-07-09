«Я видел его глаза»: Актер Гоша Куценко выразил сочувствие судьбе Михаила Ефремова

09 июля 2025, 02:56

Куценко: По глазам Ефремова видно, что он раскаялся в случившемся в Москве ДТП

Гоша Куценко (Фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко выразил сочувствие Михаилу Ефремову, рассказав о его жизни после заключения. Актер поделился с корреспондентом NEWS.ru впечатлениями от встречи с коллегой и поддержал его желание вернуться в театр.





58-летний Гоша Куценко пообщался с журналистами во время премьеры сериала «Хутор». Он рассказал про Михаила Ефремова, недавно освободившегося из заключения. Куценко отметил искреннее раскаяние Ефремова за случившееся, вспоминая взгляд коллеги в минуту их личного разговора.





«Да, случилось горе. Но я вам скажу — никто ни от чего не застрахован. Да, это случилось с ним. Я знаю, что он раскаялся. Я приезжал к нему в места не столь отдаленные. Я говорил с ним. Я видел его глаза», — заявил Куценко в беседе с NEWS.ru.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)



«Низкий поклон Никите Сергеевичу. Он в очередной раз продемонстрировал свою мудрость и великодушие», — отметил звезда.

