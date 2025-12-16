Сильный ветер уничтожил символ американской демократии в Бразилии
Копия Статуи свободы рухнула на парковку в Бразилии под воздействием неблагоприятных погодных условий. Кадры с места событий публикует РИА Новости.
По предварительной информации, инцидент произошел в Гуаибе - части столичного района Порту-Алегри. На видеоролике можно заметить, как 35-метровый памятник наклонился из-за сильного ветра, после чего рухнул на асфальт рядом с припаркованным автомобилем. Информация о пострадавших не поступала.
Интернет-пользователи в шутку заявили, что случилось «крушение демократии», а президент США Дональд Трамп уже готовится ввести войска в Бразилию.
Ранее непогода обрушилась на Сахалинскую область. В одном из районов сильный ветер оборвал линии электропередач.
