В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Это мероприятие по традиции станет важнейшим этапом подготовки к старту нового сезона.
Матчи стартовали 27 сентября и будут проходить до воскресенья, 29 сентября. В последний день в 14:00 состоится соревнование между «Зенитом-2» и «Университетом-Югра», а в 17:00 – между «Химками» и «Тамбовом».
Вход для всех желающих бесплатный.
Баскетболист Александр Петренко за свою спортивную карьеру выступал за команды: ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва») и «Химки». Также он являлся игроком национальной сборной России.
Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.
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Матчи стартовали 27 сентября и будут проходить до воскресенья, 29 сентября. В последний день в 14:00 состоится соревнование между «Зенитом-2» и «Университетом-Югра», а в 17:00 – между «Химками» и «Тамбовом».
Вход для всех желающих бесплатный.
Баскетболист Александр Петренко за свою спортивную карьеру выступал за команды: ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва») и «Химки». Также он являлся игроком национальной сборной России.
Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.
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Анастасия Чинкова