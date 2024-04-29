В российском регионе пять человек погибли в результате ДТП

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Пять человек погибли в результате ДТП на трассе «Армавир – Курганинск» в Курганинском районе Кубани, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.
По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В результате аварии погибли пассажиры и водитель обоих автомобилей.
Ранее под Санкт-Петербургом произошла крупная авария. Семь человек пострадали в результате столкновения шести автомобилей на трассе М11 «Нева».
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Александр Климов