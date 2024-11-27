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В российском городе из-за «бури столетия» ввели режим ЧС

В Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС
Фото: iStock/ES3N

Фото: iStock/ES3N

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившейся «бури столетия». Об этом говорится на сайте администрации города.


Сообщается, что в настоящее время все силы и средства направлены на борьбу с последствиями удара стихии, сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. В связи с бурей учащихся перевели на дистанционное обучение до пятницы, 29 ноября.

В администрации пояснили, что работодатели могут действовать на свое усмотрение и по желанию сократить сотрудникам рабочий день или перевести их на удаленный режим работы. Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале призвал жителей быть осторожными.

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В лесопарковой зоне Дубны по запросу жителей убрали буреломные деревья
27 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабную уборку поваленных ветром деревьев провели в Дубне в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда, а также в лесу рядом с заводом «Кронштадт», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка была проведена по запросу жителей округа, обеспокоенных состоянием деревьев после сильного ветра и снегопада, который на прошлой неделе принёс в столичный регион циклон. Сотрудники коммунальной службы выехали на места, оценили ситуацию и приняли необходимые меры», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Отмечается, что работа по благоустройству лесопарковых зон будет продолжена: запланированы мероприятия как по поддержанию порядка, так и по дополнительному озеленению этих участков.

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#лес
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Юрист раскрыла, кого и как будут штрафовать за выгул собак без поводка
Юрист Черепанова: новые штрафы за нарушения содержания питомцев нужны были давно
27 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/alexei_tm

Необходимость ввести новые штрафы за нарушение содержания домашних животных назрела уже давно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова. По ее словам, закон об ответственном обращении с питомцами, действовавший и ранее, не предусматривал никаких санкций за нарушения, теперь же нерадивым хозяевам придется платить штрафы до 3000 рублей, должностным лицам — до 15000 рублей, а юрлицам — до 30000 рублей.
«Правила касаются, например, выгула собак без поводка и намордника на детских и спортивных площадках. Однако владелец животного будет освобожден от ответственности, если нарушение было совершено не им, а тем, кто присматривает за собакой или другим животным. Также наказание не будет применяться в случае кражи питомца у его владельца», — пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Юрист подчеркнула, что новый закон может помочь снизить число нарушений среди хозяев домашних животных и стать действенной профилактической мерой.

Напомним, законопроект внесет коррективы в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение правил содержания домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

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Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию
27 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Пакистана захотели запустить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан, передает местное издание The News International.
Утверждается, что Исламабад уже начал работу над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи. Абдул Алим Хан добавил, что власти государства уделяют особое внимание расширению сотрудничества с соседними странами и ключевыми международными партнерами.

Ранее сообщалось, что в Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
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В Московской области с начала года переработали более 27 тыс. тонн ПЭТ
27 ноября 2024, 14:14

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В период с января по октябрь девять комплексов по переработке отходов в Подмосковье обработали более 27 тысяч тонн полиэтилентерефталата, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество вторсырья было собрано на следующих предприятиях:

  • КПО «Дон» — более 5,1 тысячи тонн;
  • КПО «Север» — более 5 тысяч тонн;
  • КПО «Юг» — более 4,5 тысячи тонн;
  • КПО «Восток» — более 4,4 тысячи тонн;
  • КПО «Нева» — более 4,4 тысячи тонн.
Полиэтилентерефталат является одним из наиболее востребованных видов вторсырья. Использование изделий из него позволяет снизить затраты на логистику и увеличить срок годности пищевых продуктов по сравнению с аналогичными товарами из стекла.

Полиэтилентерефталат применяется в различных отраслях, таких как пищевая и фармацевтическая промышленность, машиностроение, электротехника и бытовая сфера.

Из ПЭТ производят технические и медицинские изделия, включая расходные материалы, ёмкости для косметики и бытовой химии, посуду и упаковку для напитков.

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#промышленность
#кпо
#переработка
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Более 250 человек побывали на семинаре по финансовой грамотности в Московской области
27 ноября 2024, 13:58

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошёл масштабный семинар для руководителей членских организаций, главных бухгалтеров и членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза работников сферы здравоохранения РФ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с бухгалтерским учётом, финансами и актуальными проблемами профсоюзных организаций. Они также рассмотрели изменения в налоговом законодательстве на период с 2024 по 2025 год и формирование устойчивой финансовой стратегии профсоюза.

«Для наших членов Профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия», — сообщила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
Семинар был основан на примерно тридцати вопросах, которые интересуют профсоюзные организации. Некоторые из них касались подготовки к отчётно-выборному периоду, который пройдёт в следующем году.

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#минздрав мо
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Для долголетов Каширы организовали занятия по йоге смеха
27 ноября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по йоге смеха проводит для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие» сертифицированный тренер Елена Данилевская, такие тренировки улучшают состояние тела и духа, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На йоге смеха участников учат специальным дыхательным техникам, которые заставляют улыбаться, нейро-танцу и объясняют правила улыбки», — говорится в сообщении.
Занятия йогой смеха для долголетов проводятся по понедельникам в 15:00 и по четвергам в 10:00 по адресу: округ Кашира, микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №18.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие в Кашире можно записаться по телефону: 7(49669) 28-147.

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#кашира
#йога
#активное долголетие
#тренировки
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«Кринж, вайб и треш»: философ рассказал, как привлечь на работу «зумеров»
Философ Макаров: для привлечения молодежи в экономику следует учить ее сленг
27 ноября 2024, 13:55

Фото: iStock/JackF

Для того, чтобы привлечь молодежь в экономику, работодателям следует начать учить ее сленг. Такое мнение выразил профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров во время своей лекции в Казани. По его словам, между поколениями сейчас наблюдается разрыв в коммуникации.
По мнению Макарова, будущее экономики за людьми из поколения Z — тем, кому до 28 лет — потому нужно учить их язык и сленг. Как передает «Татар-Инфо», во время лекции профессор то и дело разбавлял свою речь молодежными сленговыми словечками: «кринж», «вайб», «треш», «краш», «жиза», «ливать» – и другими.
«Низкая безработица – здорово! Но для инвесторов не здорово. Почему? Потому что нет конкуренции на рынке труда. Низкая она еще и потому, что есть демографические ямы, смертность, в том числе среди молодежи», — считает он.
Философ добавил, что зарплаты растут быстрее МРОТ, потому «общество сытое, голода нет», а из этого следует нежелание молодежи искать работу.
«Нужна какая-то должность или специалист, который будет выполнять функции посредника. Грубо говоря, переводчика с Z на другой язык. Я бы нанял Зета для Зетов не как консультанта, а как некоего куратора», — отметил Макаров.
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На портал госуслуг Подмосковья подано 11,5 тыс. уведомлений о сносе здания
27 ноября 2024, 13:46

Фото: Фотобанк МО

На региональный портал госуслуг Московской области с января поступило более 11,5 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Воспользоваться онлайн-услугой может застройщик – физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий снести объект капитального строительства.
«Уведомление о предстоящем сносе объекта должно быть направлено не позднее чем за семь рабочих дней до старта работ. Сообщение о завершении сноса нужно предоставить в течение семи рабочих дней после их окончания», – рассказали в Мингосуправления.
Там добавили, что в электронную форму заявления внедрены два автоматических сервиса. Один автоматически заполняет адрес сносимого объекта по указанному кадастровому номеру земельного участка, второй проверяет наличие на нем обременений.

Помимо этого, в рамках услуги «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» работает функционал направления за заявителя в Росреестр пакета документов для снятия объекта с кадастрового учёта и погашения права собственности.

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В Московской области отремонтировали около 9 тысяч дефектов дорожного покрытия
27 ноября 2024, 13:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала ноября дорожные службы Подмосковья устранили около 8,9 тысячи дефектов дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На муниципальных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, а на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили порядка 3,8 тысяч дефектов», — подчеркнули в ведомстве.
Ремонт дорог в Московской области проводится ежедневно в течение всего года, и специалисты регулярно проверяют состояние дорожного полотна. В среднем каждую неделю устраняется около 2 тысяч дефектов.

В холодное время года для устранения дефектов используется холодная смесь или литой асфальтобетон. Весь процесс регистрируется в системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ), что позволяет контролировать качество выполнения работ.

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