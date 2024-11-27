В российском городе из-за «бури столетия» ввели режим ЧС

Фото: iStock/ES3N
В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившейся «бури столетия». Об этом говорится на сайте администрации города.
Сообщается, что в настоящее время все силы и средства направлены на борьбу с последствиями удара стихии, сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. В связи с бурей учащихся перевели на дистанционное обучение до пятницы, 29 ноября.
В администрации пояснили, что работодатели могут действовать на свое усмотрение и по желанию сократить сотрудникам рабочий день или перевести их на удаленный режим работы. Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале призвал жителей быть осторожными.
Читайте также:
Синоптик назвала самую морозную ночь в Москве на этой неделе
В России увеличилось число опасных погодных явлений
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год
Екатерина Коршунова