В российском городе начался ремонт шоссе за 440 миллионов рублей

14 октября 2025, 18:55

В Сочи отремонтируют Новороссийское шоссе за 440 млн рублей

Фото: Istock / Lidia Efimova

В Сочи стартовал масштабный ремонт Новороссийского шоссе. Общая стоимость работ составит 440 млн рублей, большая часть которых выделена из краевого бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.





Как уточняется, обновлённая трасса улучшит транспортное сообщение между дублёром Курортного проспекта, Мацестой и Хостой. Сейчас подрядная организация приступила к демонтажу старого покрытия, установила временные дорожные знаки и завершила геодезические исследования.



В рамках проекта планируется заменить асфальт на площади 38 тысяч квадратных метров, оборудовать новые водоотводные лотки, остановочные павильоны и систему освещения.





«Для нас это важный, альтернативный участку федеральной трассы А-147 объект, который позволит улучшить транспортное сообщение между Дублером Курортного проспекта, Мацестой и Хостой», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.