«Тебе слабо?»: В Шымкенте мужчина съел 26 ручек, чтобы доказать характер
38-летний житель Шымкента в ходе спора с другом проглотил 26 ручек. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина решил таким образом доказать свою смелость и один за другим проглотил все пишущие принадлежности. Через некоторое время он почувствовал сильную боль в желудке и кишечнике. Медики доставили его в больницу.
Врачи обнаружили в желудочно-кишечном тракте пациента большое количество инородных тел. Операция по их извлечению заняла около двух часов. Специалисты использовали эндоскопический метод и аккуратно извлекли из желудка все 26 ручек.
Состояние мужчины стабилизировалось, и после периода наблюдения его выписали из медицинского учреждения.
