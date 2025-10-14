В Казани напавший на жену бизнесмена следил за жертвой с начала сентября
Жители дома, возле которого произошло нападение на 34-летнюю Ирину Шевырёву, рассказали, что злоумышленники с начала сентября тщательно следили за женщиной. Двое мужчин в одинаковой чёрной мотоэкипировке и шлемах меняли транспорт и выжидали подходящий момент для атаки.
Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемые приезжали на мотоцикле со стороны парковки, долго сидели в кустах и внимательно изучали окружающую обстановку. Местным удалось сфотографировать мужчин — один из них находился на мотоцикле. Казанцы пытались выяснить их личности, но безуспешно.
Сегодня утром, около 7:50, Ирина, как обычно, привезла дочь в гимназию №94. Девочка попрощалась с мамой и пошла на занятия. Нападавший, предварительно приехавший на электровелосипеде и спрятавший его неподалёку, рассчитал маршрут жертвы с точностью до минуты. Как только девочка вошла в здание, женщина получила несколько ножевых ранений в грудь и шею.
Ирина Шевырёва госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии и находится в хирургическом отделении. Её супруг — бизнесмен из известной династии строителей — пока отказался от комментариев. Расследование продолжается.
