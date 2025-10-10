Поклонник-псих едва не сбросил певицу Билли Айлиш со сцены

10 октября 2025, 19:55

Поклонник напал на Билли Айлиш во время концерта в Майами

Билли Айлиш (Фото: Instagram* @billieeilish)

Во время концерта в Майами поклонник напал на певицу Билли Айлиш. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.