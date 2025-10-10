Поклонник-псих едва не сбросил певицу Билли Айлиш со сцены
Во время концерта в Майами поклонник напал на певицу Билли Айлиш. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в середине выступления, когда артистка подошла к краю сцены, чтобы пообщаться с фанатами. Внезапно из первых рядов выбежал мужчина. Он резко перегнулся через ограждение и двумя руками схватил певицу. От сильного толчка Билли Айлиш потеряла равновесие и ударилась о барьер.
Охранники мгновенно среагировали на ситуацию. Часть службы безопасности бросилась к певице, чтобы её поддержать. Другие охранники заблокировали нападавшего, скрутили ему руки и силой вытолкали из зрительного зала.
